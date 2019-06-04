СМИ: Защитник «Лиона» Менди проходит медобследование для «Реала»

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Футболист «Лиона» и сборной Франции Ферлан Менди в ближайшее время может стать игроком мадридского «Реала».
СМИ: Защитник «Лиона» Менди проходит медобследование для «Реала»
  • ©Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает L’Equipe, находясь в расположении сборной Франции, защитник Ферлан Менди проходит медобследование для мадридского «Реала». При этом отмечается, что клубы пока не согласовали сумму трансфера.

Менди выступает за «Лион» с 2017 года. В ноябре 2018 года футболист дебютировал в составе сборной Франции.

Ранее «Бавария» отказалась выкупать у «Реала» колумбийского футболиста Родригеса.

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