СМИ: Защитник «Лиона» Менди проходит медобследование для «Реала»

Футболист «Лиона» и сборной Франции Ферлан Менди в ближайшее время может стать игроком мадридского «Реала».

Как сообщает L’Equipe, находясь в расположении сборной Франции, защитник Ферлан Менди проходит медобследование для мадридского «Реала». При этом отмечается, что клубы пока не согласовали сумму трансфера.

Менди выступает за «Лион» с 2017 года. В ноябре 2018 года футболист дебютировал в составе сборной Франции.

Ранее «Бавария» отказалась выкупать у «Реала» колумбийского футболиста Родригеса.