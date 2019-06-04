«Бавария» отказалась выкупать у «Реала» колумбийского футболиста Родригеса

Мюнхенская «Бавария» отказалась от идеи выкупить у «Реала» полузащитника Хамеса Родригеса, который провёл последние два года в клубе на правах аренды.

«Решение по Хамесу Родригесу принято. Он заявил мне в личной беседе, что попросит клуб не активировать опцию выкупа. В данной ситуации это не имеет смысла. Он хочет регулярно выходить на поле, а мы не можем ему это гарантировать», — цитирует Румменигге Bild.

Контракт Хамеса Родригеса с «Реалом» истекает в 2021 году. Футболист выступал за «Баварию» с лета 2017 года.

Ранее сообщалось, что футболист Боатенг сыграл эпизодическую роль в продолжении известной киносаги.