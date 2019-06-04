В Северной Осетии состоялся турнир Дзагоева для юных футболистов

С 1 по 3 июня в Северной Осетии прошёл турнир Алана Дзагоева для футболистов 2010 года рождения.

Как сообщает официальный сайт Алана Дзагоева, в турнире приняли участие 12 детских команд из Владикавказа, Беслана, Нальчика, Махачкалы, Цхинвала, Ставрополя, Пятигорска и Санкт-Петербурга. Победу на турнире одержала команда «Юность-2» из Владикавказа.

Все участники турнира получили подарки из рук Дзагоева и министра спорта Северной Осетии Владимира Габулова. Победителям был вручён комплект новой формы, призёры получили сетки с мячами.

«Есть планы продолжать расширять географию, пригласить команды из Ростова, Краснодара. В этом возрасте я тоже тренировался, играл и просил у известных футболистов, чтобы они расписались мне на руке. Надеюсь, что являюсь для детей примером — они видят, чего могут достичь», — сказал Дзагоев.

Ранее Дзагоев рассказал о переговорах с ЦСКА по новому контракту.