В Северной Осетии состоялся турнир Дзагоева для юных футболистов

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С 1 по 3 июня в Северной Осетии прошёл турнир Алана Дзагоева для футболистов 2010 года рождения.
В Северной Осетии состоялся турнир Дзагоева для юных футболистов
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт Алана Дзагоева, в турнире приняли участие 12 детских команд из Владикавказа, Беслана, Нальчика, Махачкалы, Цхинвала, Ставрополя, Пятигорска и Санкт-Петербурга. Победу на турнире одержала команда «Юность-2» из Владикавказа.

Все участники турнира получили подарки из рук Дзагоева и министра спорта Северной Осетии Владимира Габулова. Победителям был вручён комплект новой формы, призёры получили сетки с мячами.

«Есть планы продолжать расширять географию, пригласить команды из Ростова, Краснодара. В этом возрасте я тоже тренировался, играл и просил у известных футболистов, чтобы они расписались мне на руке. Надеюсь, что являюсь для детей примером — они видят, чего могут достичь», — сказал Дзагоев.

Ранее Дзагоев рассказал о переговорах с ЦСКА по новому контракту.

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