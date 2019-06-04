Хоккеист Свитов продолжит карьеру в «Локомотиве»

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Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» усилился нападающим Александром Свитовым.
Хоккеист Свитов продолжит карьеру в «Локомотиве»
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«Рассматривал другие варианты, но предпочёл Ярославль», — приводит слова Свитова «Спорт-экспресс».

Последним клубом нападающего был «Ак Барс», за который хоккеист выступал с 2013 года.

Ранее сообщалось, что «Северсталь» подписала чешского хоккеиста.

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