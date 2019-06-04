«Северсталь» подписала чешского хоккеиста

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь» заключил контракт с 25-летним чешским защитником Либором Шулаком.

Как сообщает официальный сайт клуба, «Северсталь» подписала контракт с Либором Шулаком. В прошлом сезоне чешский защитник выступал в Американской хоккейной лиге за «Гранд Рапидс». В 61 матче регулярного чемпионата Шулак набрал 15 очков (6 + 9). В плей-офф чех сыграл четыре матча, отдав две результативные передачи.

В прошлом сезоне «Северсталь» не сумела выйти в плей-офф КХЛ, заняв десятое место в Западной конференции.

Ранее сообщалось, что СКА планирует уменьшить размер ледовой площадки.