«Северсталь» подписала чешского хоккеиста

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Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь» заключил контракт с 25-летним чешским защитником Либором Шулаком.
«Северсталь» подписала чешского хоккеиста
  • ©Ondrej Deml/CTK
  • globallookpress.com

Как сообщает официальный сайт клуба, «Северсталь» подписала контракт с Либором Шулаком. В прошлом сезоне чешский защитник выступал в Американской хоккейной лиге за «Гранд Рапидс». В 61 матче регулярного чемпионата Шулак набрал 15 очков (6 + 9). В плей-офф чех сыграл четыре матча, отдав две результативные передачи.

В прошлом сезоне «Северсталь» не сумела выйти в плей-офф КХЛ, заняв десятое место в Западной конференции.

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