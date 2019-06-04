Аршавин и Тихонов будут работать ТВ-экспертами на матчах сборной России по футболу

Бывшие футболисты сборной России Андрей Аршавин и Андрей Тихонов проведут включения с бровки поля на отборочных матчах чемпионата Европы, в которых россиянам будут противостоять команды Сан-Марино и Кипра.

Как сообщает официальный сайт «Матч ТВ», трансляция поединка сборных России и Сан-Марино состоится 8 июня в 18:50 мск на телеканале «Матч Премьер». По ходу встречи планируются прямые включения с кромки поля с бывшим футболистом московского «Спартака» Андреем Тихоновым.

Матч между сборными России и Кипра также будет показан на телеканале «Матч Премьер». Трансляция стартует в 21:35 мск. Экспертом у бровки выступит бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин.

Ранее Марио Фернандес высказался о проведении матчей сборной России в разных городах страны.