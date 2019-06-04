СМИ: «Локомотив» заинтересовался бразильским защитником

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Футболист бразильского «Сантоса» Густаво Энрике попал в сферу интересов московского «Локомотива».
СМИ: «Локомотив» заинтересовался бразильским защитником
  • ©Richard Callis/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Sport24, центральный защитник «Сантоса» Густаво Энрике интересен московскому «Локомотиву». Контракт футболиста истекает в 2020 году, его трансферную стоимость оценивают в €2,5 млн.

Густаво Энрике является воспитанником «Сантоса», за который дебютировал в 2011 году. С тех пор защитник успел провести более 200 матчей за первую команду клуба.

Ранее сообщалось, что Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в Италии.

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