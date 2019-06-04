СМИ: «Локомотив» заинтересовался бразильским защитником
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Как сообщает Sport24, центральный защитник «Сантоса» Густаво Энрике интересен московскому «Локомотиву». Контракт футболиста истекает в 2020 году, его трансферную стоимость оценивают в €2,5 млн.
Густаво Энрике является воспитанником «Сантоса», за который дебютировал в 2011 году. С тех пор защитник успел провести более 200 матчей за первую команду клуба.
Ранее сообщалось, что Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в Италии.