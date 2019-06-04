В Казахстане откроют мемориал на месте гибели фигуриста Тена

В Алма-Ате откроют мемориал погибшему казахстанскому фигуристу бронзовому призёру Игр-2014 Денису Тену.

Как сообщает Tengrinews, мемориал будет установлен на месте гибели спортсмена — на пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы.

Открытие запланировано на 13 июня и будет приурочено ко дню рождения фигуриста.

19 июля 2018 года двое преступников попытались украсть зеркала с автомобиля Тена и нанесли ему ножевое ранение. Спортсмен был госпитализирован, однако врачи не смогли его спасти. Фигурист скончался от полученных ранений в возрасте 25 лет.

Ранее стало известно, что суд приговорил обвиняемых в убийстве фигуриста Тена к 18 годам колонии.