В Казахстане откроют мемориал на месте гибели фигуриста Тена
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Как сообщает Tengrinews, мемориал будет установлен на месте гибели спортсмена — на пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы.
Открытие запланировано на 13 июня и будет приурочено ко дню рождения фигуриста.
19 июля 2018 года двое преступников попытались украсть зеркала с автомобиля Тена и нанесли ему ножевое ранение. Спортсмен был госпитализирован, однако врачи не смогли его спасти. Фигурист скончался от полученных ранений в возрасте 25 лет.
Ранее стало известно, что суд приговорил обвиняемых в убийстве фигуриста Тена к 18 годам колонии.