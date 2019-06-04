Аршавину запретили выезд за пределы России из-за долга по алиментам
- РИА Новости
Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Казьминой, слова которого передаёт Интерфакс.
Он отметил, что стороны пока не достигли соглашения, потому брак не был расторгнут, а из-за задолженности в 350 тыс. рублей суд на предварительном заседании запретил Аршавину выезжать за границу.
Основное заседание суда назначено на 24 июня.
Ранее Аршавин рассказал, не жалеет ли он о завершении карьеры.