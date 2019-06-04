Аршавину запретили выезд за пределы России из-за долга по алиментам

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Красносельский районный суд Санкт-Петербурга запретил бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину покидать пределы страны из-за его задолженности по алиментам перед супругой Алисой Казьминой.
Аршавину запретили выезд за пределы России из-за долга по алиментам
  • РИА Новости

Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Казьминой, слова которого передаёт Интерфакс.

Он отметил, что стороны пока не достигли соглашения, потому брак не был расторгнут, а из-за задолженности в 350 тыс. рублей суд на предварительном заседании запретил Аршавину выезжать за границу.

Основное заседание суда назначено на 24 июня.

Ранее Аршавин рассказал, не жалеет ли он о завершении карьеры.

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