Аршавину запретили выезд за пределы России из-за долга по алиментам

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга запретил бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину покидать пределы страны из-за его задолженности по алиментам перед супругой Алисой Казьминой.

Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Казьминой, слова которого передаёт Интерфакс.

Он отметил, что стороны пока не достигли соглашения, потому брак не был расторгнут, а из-за задолженности в 350 тыс. рублей суд на предварительном заседании запретил Аршавину выезжать за границу.

Основное заседание суда назначено на 24 июня.

Ранее Аршавин рассказал, не жалеет ли он о завершении карьеры.