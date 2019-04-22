Аршавин рассказал, не жалеет ли он о завершении карьеры

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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин рассказал, не сожалеет ли он о своём решении завершить спортивную карьеру.
Аршавин рассказал, не жалеет ли он о завершении карьеры
  • РИА Новости

«Часто отвечаю на этот вопрос. Я вообще не скучаю, нет времени для этого. Я очень много работаю, много езжу. Когда посещаю матчи «Зенита» на «Газпром Арене», то не тянет переодеться и выйти на поле. Нет таких мыслей: «А вот я бы сыграл по-другому, а вот я бы так смог», — заявил Аршавин.

37-летний футболист завершил игровую карьеру в конце 2018 года, после чего стал тренером в академии «Зенита».

Ранее Аршавин признался, хочет ли он работать в РФС.

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