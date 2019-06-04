Камельзон считает, что матч Хачанова и Тима в четвертьфинале «Ролан Гаррос» будет непредсказуемым
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«Тим вообще неудобен для всех. Его манера игры уникальна и сложна тем, что ни на кого не похожа. Игра будет необыкновенно интересной. Каждый из них будет выбирать свою тактику и пробовать различные варианты, ведь у каждого есть особый стиль игры», — приводит слова Камельзона РИА Новости.
Он отметил, что в первом сете, вероятно, Тим и Хачанов будут присматриваться к игре друг друга.
«Я не могу спрогнозировать, как будут играть Хачанов и Тим, кто кому сможет навязать свою игру и чья тактика будет превалировать», — добавил специалист.
Встреча Хачанова и Тима состоится 5 июня.
Ранее сообщалось, что Хачанов впервые в карьере поднимется в топ-10 рейтинга ATP.