Камельзон считает, что матч Хачанова и Тима в четвертьфинале «Ролан Гаррос» будет непредсказуемым

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от противостояния Карена Хачанова и австрийца Доминика Тима в четвертьфинале второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».
Камельзон считает, что матч Хачанова и Тима в четвертьфинале «Ролан Гаррос» будет непредсказуемым
  • Reuters

«Тим вообще неудобен для всех. Его манера игры уникальна и сложна тем, что ни на кого не похожа. Игра будет необыкновенно интересной. Каждый из них будет выбирать свою тактику и пробовать различные варианты, ведь у каждого есть особый стиль игры», — приводит слова Камельзона РИА Новости.

Он отметил, что в первом сете, вероятно, Тим и Хачанов будут присматриваться к игре друг друга.

«Я не могу спрогнозировать, как будут играть Хачанов и Тим, кто кому сможет навязать свою игру и чья тактика будет превалировать», — добавил специалист.

Встреча Хачанова и Тима состоится 5 июня.

Ранее сообщалось, что Хачанов впервые в карьере поднимется в топ-10 рейтинга ATP.

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