Бывший тренер «Реала» возглавил «Севилью»

Испанский футбольный клуб «Севилья» объявил о назначении Хулена Лопетеги главным тренером команды.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Подробности соглашения с 53-летним специалистом не разглашаются.

Отмечается, что официальное представление Лопетеги состоится 5 июня.

Предыдущим местом работы испанца был «Реал», из которого он был уволен в октябре 2018 года. На клубном уровне он возглавлял «Порту» и «Кастилью», а также сборные команды Испании разных возрастов — от U-19 до основной команды, которая под его руководством пробилась на чемпионат мира 2018 года.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» планирует предложить Юргену Клоппу новый контракт.