Бывший тренер «Реала» возглавил «Севилью»

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Испанский футбольный клуб «Севилья» объявил о назначении Хулена Лопетеги главным тренером команды.
Бывший тренер «Реала» возглавил «Севилью»
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Подробности соглашения с 53-летним специалистом не разглашаются.

Отмечается, что официальное представление Лопетеги состоится 5 июня.

Предыдущим местом работы испанца был «Реал», из которого он был уволен в октябре 2018 года. На клубном уровне он возглавлял «Порту» и «Кастилью», а также сборные команды Испании разных возрастов — от U-19 до основной команды, которая под его руководством пробилась на чемпионат мира 2018 года.

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