Слуцкий назвал АПЛ самой крутой футбольной лигой в мире

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Главный тренер нидерландского «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением об Английской премьер-лиге (АПЛ).
Слуцкий назвал АПЛ самой крутой футбольной лигой в мире
  • РИА Новости

«АПЛ — это самая крутая лига в мире. Даже если смотреть по статистике: обладатели (кубков. — RT) Лиги чемпионов и Лиги Европы — английские команды. Но это самая банальная вещь, по которой можно оценивать. Каждая игра в Англии — это невероятные эмоции, это потрясающее сочетание классического английского характера с его бойцовскими качествами с великолепной техникой и мастерством лучших игроков мира», — приводит слова Слуцкого «Чемпионат».

Он отметил, что в АПЛ существует баланс между английскими и европейскими специалистами, которые прививают своим командам различные стили футбола, что, в свою очередь, делает игру непредсказуемой.

«Здесь работает самое большое количество ведущих игроков и тренеров. В Англии потрясающая атмосфера трибун, показ матчей, здесь всегда много интриги. Всё, за что мы любим футбол, есть в АПЛ», — добавил специалист.

Слуцкий является первым в истории российским тренером, возглавлявшим английскую команду, — «Халл Сити», игравший во втором дивизионе чемпионата Англии, «Чемпионшипе».

Ранее сообщалось, что Роналдо сравнил чемпионаты Англии и Испании по футболу.

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