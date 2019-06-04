Тарасенко о победе над «Бостоном»: было важно показать, что мы не сдались

Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал победу над «Бостон Брюинз» в четвёртом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Было очень важно показать, что мы не сдались. Особенно после прошлой игры. У нас был хороший план на игру», — приводит слова Тарасенко пресс-служба НХЛ.

Он отметил, что поражение в третьем матче серии со счётом 2:7 не отражает ситуации в противостоянии.

«Мы разговаривали об этом в раздевалке, вышли биться друг за друга и играть правильно. Это принесло свои плоды. Следующая игра очень важная. Будем готовиться и постараемся выиграть», — добавил россиянин.

Ранее сообщалось, что Тарасенко вышел на пятое место по голам за один розыгрыш плей-офф НХЛ среди россиян.