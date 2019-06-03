СМИ: Руководство «Спартака» выделило €7 млн на покупку полузащитника

Руководство московского футбольного клуба «Спартак» выделило сумму до €7 млн на приобретение атакующего разыгрывающего хавбека в летнее трансферное окно.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, столько денег будет выделено в случае, если красно-белые не смогут продать никого из нынешнего состава. Отмечается, что речь идёт о нападающем Зе Луише и полузащитниках Фернандо, Софьяне Ханни, Джано Ананидзе, Александре Ташаеве и Денисе Глушакове.

Если же кто-то из этих игроков будет продан, то бюджет для возможной покупки увеличится.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Локомотив» заинтересованы в игроках «Севильи».