СМИ: Руководство «Спартака» выделило €7 млн на покупку полузащитника
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, столько денег будет выделено в случае, если красно-белые не смогут продать никого из нынешнего состава. Отмечается, что речь идёт о нападающем Зе Луише и полузащитниках Фернандо, Софьяне Ханни, Джано Ананидзе, Александре Ташаеве и Денисе Глушакове.
Если же кто-то из этих игроков будет продан, то бюджет для возможной покупки увеличится.
Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Локомотив» заинтересованы в игроках «Севильи».