СМИ: Бразильский клуб отказался продавать футболиста в «Зенит» за €20 млн

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Бразильский футбольный клуб «Атлетико Паранаэнсе» отказал петербургскому «Зениту» в трансфере защитника своей команды Ренана Лоди.
СМИ: Бразильский клуб отказался продавать футболиста в «Зенит» за €20 млн
  • ©Reinaldo Reginato/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Gazeta Do Povo, российский коллектив предлагал за игрока €20 млн, но сумма не устроила «Атлетико». Руководство бразильцев ждёт, когда «Зенит» увеличит предложение до €25 млн.

До этого в СМИ появлялась информация, что в конце апреля защитником интересовался испанский «Атлетико», но трансфер не состоялся из-за вмешательства агента, который принимал участие в переходе хавбека Эрани в «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Зенит» сохраняет интерес к защитнику «Спортинга» Маркосу Акунье.

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