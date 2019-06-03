СМИ: Бразильский клуб отказался продавать футболиста в «Зенит» за €20 млн

Бразильский футбольный клуб «Атлетико Паранаэнсе» отказал петербургскому «Зениту» в трансфере защитника своей команды Ренана Лоди.

Как сообщает Gazeta Do Povo, российский коллектив предлагал за игрока €20 млн, но сумма не устроила «Атлетико». Руководство бразильцев ждёт, когда «Зенит» увеличит предложение до €25 млн.

До этого в СМИ появлялась информация, что в конце апреля защитником интересовался испанский «Атлетико», но трансфер не состоялся из-за вмешательства агента, который принимал участие в переходе хавбека Эрани в «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Зенит» сохраняет интерес к защитнику «Спортинга» Маркосу Акунье.