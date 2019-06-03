Колыванов покинул должность главного тренера «Торпедо»

Короткая ссылка
Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Колыванова.
Колыванов покинул должность главного тренера «Торпедо»
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба клуба в Instagram, специалист покидает пост в связи с истечением срока контракта.

«Мы выражаем огромную благодарность Игорю Владимировичу за проделанную работу и существенный вклад в решение задачи на сезон — выход в ФНЛ — и желаем ему дальнейших успехов в тренерской карьере», — говорится в заявлении чёрно-белых.

По итогам минувшего сезона «Торпедо» стал победителем Профессиональной футбольной лиги и вышел в Футбольную национальную лигу.

Ранее сообщалось, что Игнашевич станет главным тренером «Торпедо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить