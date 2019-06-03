«Ахмат» подписал контракт с футболистом «Лехии»

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» объявил о трансфере полузащитника Конрада Михалака из польской «Лехии».

Как сообщает официальный Twitter «Ахмата», соглашение с игроком рассчитано на четыре года.

В минувшем сезоне хавбек провёл 27 матчей за «Лехию» во всех турнирах и отметился одним голом.

Отмечается, что Михалак присоединится к новой команде после молодёжного чемпионата Европы, на котором он будет выступать за сборную Польши. Турнир пройдёт 16—30 июня в Италии и Сан-Марино.

Ранее «Ахмат» объявил об уходе футболистов Мохаммади и Балая.