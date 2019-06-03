Стал известен характер травмы футболиста сборной России Газинского

Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский в контрольном матче с «Чертаново» получил повреждение левого плечевого сустава.

Как сообщает Twitter национальной команды, в ближайшее время игрок пройдёт дополнительное медобследование, после которого станут известны сроки лечения хавбека.

Газинский в начале первого тайма неудачно приземлился на плечо после борьбы с соперником и в сопровождении врачей национальной команды покинул поле.

Матч Россия — «Чертаново» проходит на базе национальной команды в Новогорске в рамках подготовки к отборочным играм на чемпионат Европы 2020 года со сборными Сан-Марино и Кипра.

Ранее сообщалось, что Газинский получил травму в контрольном матче Россия — «Чертаново».