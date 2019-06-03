СМИ: Футболисты ПСЖ разделились на два лагеря из-за конфликта Неймара и Мбаппе
- Reuters
Об этом сообщает L'Equipe.
По информации издания, француза не устраивают слишком большие привилегии для Неймара. Отмечается, что бразилец может влиять на трансферы клуба и на расписание тренировок.
Мбаппе в этой ситуации поддерживают Преснель Кимпембе и Томас Менье.
В минувшем сезоне ПСЖ стал чемпионом французской Лиги 1 и вылетел из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала от английского «Манчестер Юнайтед».
Ранее испанские СМИ сообщили о намерении Гризмана и Неймара перейти в «Барселону».