СМИ: Футболисты ПСЖ разделились на два лагеря из-за конфликта Неймара и Мбаппе

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Игроки французского ПСЖ разделились на два лагеря из-за конфликта своих партнёров по команде Неймара и Килиана Мбаппе.
СМИ: Футболисты ПСЖ разделились на два лагеря из-за конфликта Неймара и Мбаппе
  • Reuters

Об этом сообщает L'Equipe.

По информации издания, француза не устраивают слишком большие привилегии для Неймара. Отмечается, что бразилец может влиять на трансферы клуба и на расписание тренировок.

Мбаппе в этой ситуации поддерживают Преснель Кимпембе и Томас Менье. 

В минувшем сезоне ПСЖ стал чемпионом французской Лиги 1 и вылетел из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала от английского «Манчестер Юнайтед».

Ранее испанские СМИ сообщили о намерении Гризмана и Неймара перейти в «Барселону».

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