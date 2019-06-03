Джошуа ответил на вопрос о реванше с Руисом

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Британский боксёр Энтони Джошуа, потерявший титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO после поражения от американца Энди Руиса, высказал мнение о возможности проведения реванша.
Джошуа ответил на вопрос о реванше с Руисом
  • Reuters

«Я даже не спрашивал о пункте контракта о реванше, потому что я был полностью уверен в своей победе. Если в контракте есть такой пункт, мы проведём реванш, и я заберу свои пояса. Я одержу победу, я не собираюсь сдаваться. Нужно внести изменения и подготовиться», — цитирует Джошуа The Guardian.

Руис нокаутировал оппонента в седьмом раунде поединка и отобрал у британского спортсмена титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO. Для Джошуа это первое поражение в карьере. 

Ранее промоутер рассказал, когда состоится реванш между боксёрами Джошуа и Руисом.

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