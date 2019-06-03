СМИ: Фанат «Ливерпуля» пропал в Мадриде после финала ЛЧ

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Болельщик «Ливерпуля» пропал после финального матча Лиги чемпионов, прошедшего в столице Испании — Мадриде.
СМИ: Фанат «Ливерпуля» пропал в Мадриде после финала ЛЧ
  • Reuters

Как сообщает Plymouth Live, 23-летний фанат отправился в столицу Испании вместе со своим отцом, чтобы провести время в одной из фан-зон Мадрида в день матча, а на следующий день вернуться на родину.

Отмечается, что после празднования победы «Ливерпуля» болельщик пропал, и теперь его брат намерен также отправиться в Испанию, чтобы вместе с отцом вести поиски своего пропавшего родственника.

Ранее стало известно, что парад в честь победы «Ливерпуля» в ЛЧ посетили более 750 тыс. человек.

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