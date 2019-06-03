Леонард повторил достижение Брайанта и Джеймса в плей-офф НБА

Форвард «Торонто Рэпторс» повторил уникальное достижение стадии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Как сообщает SportsCenter, Леонард, набрав 34 очка во втором матче серии финала НБА с «Голден Стэйт Уорриорз», стал третьим игроком за последние десять сезонов, которому удалось набрать 30 и более очков в 12 и более матчах плей-офф.

Прежде подобное удавалось Коби Брайанту — 14 игр за «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2009 году, а также Леброну Джеймсу — 14 матчей за «Кливленд Кавальерс» в 2017 году, 13 матчей за «Майами Хит» в 2012-м, а также по 12 игр за «Кливленд» в 2015 и 2018 годах.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Обама посетил второй матч серии финала НБА.