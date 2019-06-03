Футболист «Ливерпуля» Мане рассказал об эмоциях от победы в Лиге чемпионов

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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане заявил, что его команда извлекла урок из поражения в финале Лиги чемпионов-2018, а сам он невероятно счастлив.

«Если честно, это как если бы мечты стали реальностью. Я не могу описать, насколько я счастлив. Я не осознавал своего счастья до этого момента. Мне кажется, что я всё ещё сплю. В прошлом году мы уступили в финале — это было нелегко. Мы усвоили тогда урок, теперь у нас было больше опыта», — цитирует Мане Daily Mail.

Также футболист добавил, что его команда знала, как необходимо действовать в решающем матча, благодаря прошлогоднему опыту.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» планирует предложить Клоппу новый контракт.

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