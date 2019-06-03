Футболист «Ливерпуля» Мане рассказал об эмоциях от победы в Лиге чемпионов
«Если честно, это как если бы мечты стали реальностью. Я не могу описать, насколько я счастлив. Я не осознавал своего счастья до этого момента. Мне кажется, что я всё ещё сплю. В прошлом году мы уступили в финале — это было нелегко. Мы усвоили тогда урок, теперь у нас было больше опыта», — цитирует Мане Daily Mail.
Также футболист добавил, что его команда знала, как необходимо действовать в решающем матча, благодаря прошлогоднему опыту.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» планирует предложить Клоппу новый контракт.