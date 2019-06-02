Нурмагомедов начал подготовку к следующему бою

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Российский обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к следующему поединку, который состоится 7 сентября.
Нурмагомедов начал подготовку к следующему бою
  • © Ethan Miller/Getty Images/AFP

«Очень рад начать подготовку Хабиба Нурмагомедова к тяжёлому поединку против Дастина Порье, который пройдёт 7 сентября в Абу-Даби. Но в конце вечера мы всё равно услышим «И чемпионом остаётся...» — написал в Instagram тренер россиянина Хавьер Мендес.

Свой следующий поединок Хабиб Нурмагомедов проведёт на турнире UFC 242 7 сентября в Абу-Даби. Наиболее вероятным соперником считается Дастин Порье, однако пока он не подтверждён официально.

Ранее отец Нурмагомедова рассказал, когда может состояться повторный бой с Макгрегором.

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