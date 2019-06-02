Отец Нурмагомедова рассказал, когда может состояться повторный бой с Макгрегором

Короткая ссылка
Абдулманап Нурмагомедов заявил, что на турнире по смешанным единоборствам UFC 242 в Абу-Даби может состояться повторный поединок его сына с Конором Макгрегором.
Отец Нурмагомедова рассказал, когда может состояться повторный бой с Макгрегором
  • AFP

«В разработке трое соперников. Это Фергюсон, Конор и Дастин Порье. 7 сентября в главном поединке вечера будет Хабиб, он готовится к любому из этих оппонентов. Но для меня было бы логично провести бой с Дастином Порье. А Макгрегор пусть хотя бы с кем-нибудь подерётся!» — цитирует Абдулманапа Нурмагомедова группа UFC/ONE FC/PFL в социальной сети «ВКонтакте».

Первый поединок российского чемпиона с ирландским бойцом Конором Макгрегором состоялся в октябре 2018 года на турнире UFC 229. Тогда победу удушающим приёмом одержал Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что Макгрегор бросил новый вызов Мейвезеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить