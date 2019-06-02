Отец Нурмагомедова рассказал, когда может состояться повторный бой с Макгрегором

Абдулманап Нурмагомедов заявил, что на турнире по смешанным единоборствам UFC 242 в Абу-Даби может состояться повторный поединок его сына с Конором Макгрегором.

«В разработке трое соперников. Это Фергюсон, Конор и Дастин Порье. 7 сентября в главном поединке вечера будет Хабиб, он готовится к любому из этих оппонентов. Но для меня было бы логично провести бой с Дастином Порье. А Макгрегор пусть хотя бы с кем-нибудь подерётся!» — цитирует Абдулманапа Нурмагомедова группа UFC/ONE FC/PFL в социальной сети «ВКонтакте».

Первый поединок российского чемпиона с ирландским бойцом Конором Макгрегором состоялся в октябре 2018 года на турнире UFC 229. Тогда победу удушающим приёмом одержал Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что Макгрегор бросил новый вызов Мейвезеру.