Отец Нурмагомедова рассказал, когда может состояться повторный бой с Макгрегором
- AFP
«В разработке трое соперников. Это Фергюсон, Конор и Дастин Порье. 7 сентября в главном поединке вечера будет Хабиб, он готовится к любому из этих оппонентов. Но для меня было бы логично провести бой с Дастином Порье. А Макгрегор пусть хотя бы с кем-нибудь подерётся!» — цитирует Абдулманапа Нурмагомедова группа UFC/ONE FC/PFL в социальной сети «ВКонтакте».
Первый поединок российского чемпиона с ирландским бойцом Конором Макгрегором состоялся в октябре 2018 года на турнире UFC 229. Тогда победу удушающим приёмом одержал Нурмагомедов.
Ранее сообщалось, что Макгрегор бросил новый вызов Мейвезеру.