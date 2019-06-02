Закарин оценил своё выступление на «Джиро д'Италия»

Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду Katusha-Alpecin, прокомментировал своё выступление на первом гранд-туре сезона — «Джиро д'Италия».

«Всё в принципе нормально, закончил десятым, с одной победой на этапе. Был один кризисный день после победы, и всё пошло чуть-чуть не так, но в целом всё нормально», — приводит слова Закарина РИА Новости.

Он отметил, что нынешняя гонка была не такой, как предыдущие.

«На первой неделе была плохая погода. К третьей неделе было хорошее самочувствие, как и всегда, но чего-то не хватало, возможно, после кризисного дня по голове дало», — добавил россиянин.

По итогам «Джиро д'Италия» 29-летний россиянин, ставший победителем 13-го этапа гонки, занял 10-е место, проиграв победителю 12 минут 14 секунд.

Ранее сообщалось, что Закарин выступит на «Тур де Франс».