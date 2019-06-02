Эквадорец Карапас стал победителем «Джиро д’Италия»

Эквадорский велогонщик Ричард Карапас из команды Movistar стал победителем первого гранд-тура сезона — «Джиро д'Италия».

Об этом стало известно по итогам заключительного, 21-го этапа, победителем которого стал американец Чед Хага из команды Team Sunweb. Второй и третий результат показали представители Lotto Soudal, бельгийцы Виктор Кампенартс и Томас Де Гендт.

Карапас завершил этап на 36-м месте. В генеральной классификации он с результатом 90 часов 1 минута 47 секунд стал победителем гонки, опередив ставшего вторым итальянского гонщика Bahrain-Merida Винченцо Нибали (+1,5 секунды). Тройку призёров замкнул словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma (+2 минуты 30 секунд).

Лучшим из россиян по итогам гонки стал Павел Сиваков из команды INEOS — девятое место. Ильнур Закарин из Katusha-Alpecin, выигравший 13-й этап, занял десятое место. Его партнёр по команде Дмитрий Страхов — 121-й.

Ранее сообщалось, что Мигель Анхель Лопес подрался с болельщиком во время 20-го этапа «Джиро д'Италия».