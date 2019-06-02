Волейболисты Красильников и Стояновский проиграли в матче за бронзу этапа Мирового тура
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский потерпели поражение от поляков Гжегожа Фиялека и Михала Брыля в матче за третье место этапа Мирового тура по пляжному волейболу в чешской Остраве.
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 2:1 (10:21, 21:19, 15:7) в пользу польского дуэта.
Ранее сообщалось, что Красильников и Стояновский проиграли в полуфинале этапа Мирового тура.
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