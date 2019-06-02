Волейболисты Красильников и Стояновский проиграли в матче за бронзу этапа Мирового тура

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Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский потерпели поражение от поляков Гжегожа Фиялека и Михала Брыля в матче за третье место этапа Мирового тура по пляжному волейболу в чешской Остраве.
Волейболисты Красильников и Стояновский проиграли в матче за бронзу этапа Мирового тура
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 2:1 (10:21, 21:19, 15:7) в пользу польского дуэта.

Ранее сообщалось, что Красильников и Стояновский проиграли в полуфинале этапа Мирового тура.

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