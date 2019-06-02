СМИ: «Реал» готов отдать МЮ трёх футболистов в обмен на Погба

Мадридский «Реал» рассматривает возможность обмена игроками с английским «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Times, в «Реале» хотят избежать полной оплаты трансфера французского хавбека Поля Погба, поэтому готовы обменять его на валлийского форварда Гарета Бэйла, колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса и коста-риканского голкипера Кейлора Наваса.

По информации СМИ, трансфер Погба может обойтись «Реалу» в €185 млн.

Погба является воспитанником МЮ, в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 2011 году, после чего провёл четыре сезона в «Ювентусе», а затем снова вернулся в стан «красных дьяволов». В общей сложности в его активе 138 матчей за МЮ, в которых он забил 31 мяч и отдал 29 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Азар получит в «Реале» седьмой номер.