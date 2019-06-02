Ковалёв о победе Руиса над Джошуа: вот ещё один пример того, что всё реально и возможно
- © Joel Plummer/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Вот это новость с утра! Вот ещё один пример того, что всё реально и возможно, главное — верить в себя и никогда не сдаваться, когда тебе тяжело и кажется, что у тебя ничего не получится. Всё получится!» — написал Ковалёв в своём Instagram.
Руис нокаутировал оппонента в седьмом раунде и отобрал у британского спортсмена титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO. Для Джошуа это поражение стало первым в карьере.
Ранее промоутер рассказал, когда состоится реванш между боксёрами Джошуа и Руисом.