Ковалёв о победе Руиса над Джошуа: вот ещё один пример того, что всё реально и возможно

Чемпион мира по боксу по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв прокомментировал победу мексиканца Энди Руиса над британцем Энтони Джошуа.

«Вот это новость с утра! Вот ещё один пример того, что всё реально и возможно, главное — верить в себя и никогда не сдаваться, когда тебе тяжело и кажется, что у тебя ничего не получится. Всё получится!» — написал Ковалёв в своём Instagram.

Руис нокаутировал оппонента в седьмом раунде и отобрал у британского спортсмена титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO. Для Джошуа это поражение стало первым в карьере.

Ранее промоутер рассказал, когда состоится реванш между боксёрами Джошуа и Руисом.