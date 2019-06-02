Кафельников остался впечатлён выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушкой

Самый титулованный теннисист России и болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников высказал мнение об инциденте с выбежавшей на поле во время финального матча Лиги чемпионов девушкой.

«Всё-таки она чертовски хорошо, по моему субъективному мнению, смотрелась вчера на поле, даже эти десять секунд. Хоть я и не люблю блондинок — есть, правда, исключения, — но она впечатлила», — написал Кафельников в своём Twitter.

На 18-й минуте матча девушка в купальнике без символики принимавших участие в матче клубов прорвалась с одной из трибун на поле. Игра была приостановлена, пока арбитры не вывели её за пределы площадки.

Ранее сообщалось, что Фёдор Смолов оценил физическую форму девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ.