Смолов оценил физическую форму девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

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Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Фёдор Смолов высказал мнение об инциденте с выбежавшей на поле во время финального матча Лиги чемпионов девушкой.
Смолов оценил физическую форму девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
  • © FrankHoermann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

«Как я могу оценить физические кондиции выбежавшей на поле девушки? Как вы сами могли видеть, бежала она неплохо. Её физические возможности явно лучше, чем у стюардов. Не только стартовая скорость, но и форма была неплохой», — приводит слова Смолова РИА Новости.

Он отметил, что подобные инциденты не красят футбол.

«Но это лучше, чем нетрезвый болельщик будет что-то плохое делать на трибуне», — добавил российский форвард.

На 18-й минуте матча девушка в купальнике без символики принимающих участие в матче клубов прорвалась с одной из трибун на поле. Игра была приостановлена, пока арбитры не вывели её за пределы поля.

Ранее сообщалось, что выбежавшая на поле в финале ЛЧ фанатка объяснила свой поступок.

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