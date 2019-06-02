Смолов оценил физическую форму девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
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- globallookpress.com
«Как я могу оценить физические кондиции выбежавшей на поле девушки? Как вы сами могли видеть, бежала она неплохо. Её физические возможности явно лучше, чем у стюардов. Не только стартовая скорость, но и форма была неплохой», — приводит слова Смолова РИА Новости.
Он отметил, что подобные инциденты не красят футбол.
«Но это лучше, чем нетрезвый болельщик будет что-то плохое делать на трибуне», — добавил российский форвард.
На 18-й минуте матча девушка в купальнике без символики принимающих участие в матче клубов прорвалась с одной из трибун на поле. Игра была приостановлена, пока арбитры не вывели её за пределы поля.
Ранее сообщалось, что выбежавшая на поле в финале ЛЧ фанатка объяснила свой поступок.