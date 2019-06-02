Россиянки Дабижа и Рудых стали третьими на этапе Мирового тура по пляжному волейболу
Россиянки Ксения Дабижа и Дарья Рудых завоевали бронзовые медали на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в китайском Наньтуне.
- РИА Новости
В матче за третье место российские волейболистки одержали победу над представительницами Польши Ягодой Грущинской и Александрой Громадовской со счётом 21:13, 21:16.
Ранее российские волейболисты обыграли команду Японии в Лиге наций.
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