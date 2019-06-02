Россиянки Дабижа и Рудых стали третьими на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

Россиянки Ксения Дабижа и Дарья Рудых завоевали бронзовые медали на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в китайском Наньтуне.

РИА Новости

В матче за третье место российские волейболистки одержали победу над представительницами Польши Ягодой Грущинской и Александрой Громадовской со счётом 21:13, 21:16. Ранее российские волейболисты обыграли команду Японии в Лиге наций.