Шведский боец UFC Густафссон объявил о завершении карьеры после поражения
«Я очень разочарован. Это случилось снова, я проиграл в Стокгольме. Но это спорт. Мы делаем это, потому что любим. Но что есть, то есть», — сказал спортсмен после поединка.
Он также похвалил своего соперника, подчеркнув, что американец является отличным бойцом. По его словам, Смит доказал, что он настоящий воин.
«Хочу всех поблагодарить за поддержку. Что я ещё могу сказать? Шоу окончено, ребята», — добавил Густафссон и оставил свои перчатки в октагоне.
Это поражение стало шестым для шведа при 18 победах.
Ранее россиянин Хандожко победил Акмана в своём дебютном поединке в UFC.
"The show is over, guys."— UFC (@ufc) 1 июня 2019 г.
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