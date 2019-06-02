Шведский боец UFC Густафссон объявил о завершении карьеры после поражения

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Экс-претендент на пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе швед Александр Густафссон после своего поражения от Энтони Смита на домашнем турнире в Стокгольме.

«Я очень разочарован. Это случилось снова, я проиграл в Стокгольме. Но это спорт. Мы делаем это, потому что любим. Но что есть, то есть», — сказал спортсмен после поединка.

Он также похвалил своего соперника, подчеркнув, что американец является отличным бойцом. По его словам, Смит доказал, что он настоящий воин.

«Хочу всех поблагодарить за поддержку. Что я ещё могу сказать? Шоу окончено, ребята», — добавил Густафссон и оставил свои перчатки в октагоне.

Это поражение стало шестым для шведа при 18 победах.

Ранее россиянин Хандожко победил Акмана в своём дебютном поединке в UFC.

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