Каждый удар форварда «Ливерпуля» Ориги в Лиге чемпионов стал голевым
- © Marvin Ibo Guengoer/GES-Sportfoto
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Об этом сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter.
В восьми поединках завершившейся ЛЧ бельгийский форвард пробил в створ ворот три раза, отметившись тремя забитыми мячами. Он оформил дубль в ответном полуфинальном матче с испанской «Барселоной», который команда Ориги выиграла со счётом 4:0, и отличился в финале турнира, в котором «Ливерпуль» оказался сильнее соотечественников из «Тоттенхэма» со счётом 2:0.
Ранее сообщалось, что Ориги стал вторым бельгийским футболистом в истории, которому удалось забить в финале Лиги чемпионов.