Каждый удар форварда «Ливерпуля» Ориги в Лиге чемпионов стал голевым

Каждый из ударов нападающего английского «Ливерпуля» Дивока Ориги в створ ворот соперников в розыгрыше футбольной Лиги чемпионов сезона-2018/19 приводил к голу.

Об этом сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter.

В восьми поединках завершившейся ЛЧ бельгийский форвард пробил в створ ворот три раза, отметившись тремя забитыми мячами. Он оформил дубль в ответном полуфинальном матче с испанской «Барселоной», который команда Ориги выиграла со счётом 4:0, и отличился в финале турнира, в котором «Ливерпуль» оказался сильнее соотечественников из «Тоттенхэма» со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что Ориги стал вторым бельгийским футболистом в истории, которому удалось забить в финале Лиги чемпионов.