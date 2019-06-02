Алисон стал первым за девять лет вратарём, сыгравшим на ноль в финале ЛЧ
- Reuters
Алисон отыграл на ноль в финале матча с «Тоттенхэм Хотспур», который прошёл на «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершился со счётом 2:0 в пользу мерсисайдцев.
В предыдущий раз подобное удавалось его соотечественнику Жулио Сезару, защищавшему ворота миланского «Интера», который победил мюнхенскую «Баварию» со счётом 2:0 в финале сезона-2009/10 в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».
Ранее сообщалось, что Дивок Ориги стал вторым бельгийцем в истории, забившим в финале ЛЧ.