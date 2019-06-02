Алисон стал первым за девять лет вратарём, сыгравшим на ноль в финале ЛЧ

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Голкипер «Ливерпуля» Алисон стал первым с 2010 года вратарём, сумевшим сохранить свои ворота неприкосновенными в финале Лиги чемпионов.
Алисон стал первым за девять лет вратарём, сыгравшим на ноль в финале ЛЧ
  • Reuters

Алисон отыграл на ноль в финале матча с «Тоттенхэм Хотспур», который прошёл на «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершился со счётом 2:0 в пользу мерсисайдцев.

В предыдущий раз подобное удавалось его соотечественнику Жулио Сезару, защищавшему ворота миланского «Интера», который победил мюнхенскую «Баварию» со счётом 2:0 в финале сезона-2009/10 в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».

Ранее сообщалось, что Дивок Ориги стал вторым бельгийцем в истории, забившим в финале ЛЧ.

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