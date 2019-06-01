Кейн и Алли включены в стартовый состав «Тоттенхэма» на финал ЛЧ с «Ливерпулем»

Тренерский штаб лондонского «Тоттенхэм Хотспур» во главе с Маурисио Почеттино определился со стартовым составом команды на финал Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

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В первых минут в составе «шпор» на поле стадиона «Ванда Метрополитано» выйдут Уго Льорис, Киран Триппьер Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Дэни Роуз, Мусса Сисоко, Гарри Уинкс, Кристиан Эриксен, Деле Алли, Сон Хын Мин и Харри Кейн. В запасе остались Пауло Гассанига, Мишел Ворм, Давинсон Санчес, Хуан Фойт, Бен Дэвис, Серж Орье, Эрик Дайер, Кайл Уокер-Питерс, Виктор Ваньяма, Лукас Родригес, Эрик Ламела, и Фернандо Льоренте. Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде. Начало — в 22:00 мск. Ранее сообщалось, что Роберто Фирмино выйдет в стартовом составе «Ливерпуля» на финал ЛЧ с «Тоттенхэмом».