Кейн и Алли включены в стартовый состав «Тоттенхэма» на финал ЛЧ с «Ливерпулем»
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В первых минут в составе «шпор» на поле стадиона «Ванда Метрополитано» выйдут Уго Льорис, Киран Триппьер Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Дэни Роуз, Мусса Сисоко, Гарри Уинкс, Кристиан Эриксен, Деле Алли, Сон Хын Мин и Харри Кейн.
В запасе остались Пауло Гассанига, Мишел Ворм, Давинсон Санчес, Хуан Фойт, Бен Дэвис, Серж Орье, Эрик Дайер, Кайл Уокер-Питерс, Виктор Ваньяма, Лукас Родригес, Эрик Ламела, и Фернандо Льоренте.
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде. Начало — в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что Роберто Фирмино выйдет в стартовом составе «Ливерпуля» на финал ЛЧ с «Тоттенхэмом».