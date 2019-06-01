Фирмино выйдет в стартовом составе «Ливерпуля» на финал ЛЧ с «Тоттенхэмом»

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Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом определился со стартовым составом команды на финал Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».
Фирмино выйдет в стартовом составе «Ливерпуля» на финал ЛЧ с «Тоттенхэмом»
  • Reuters

В первых минут в составе мерсисайдцев на поле стадиона «Ванда Метрополитано» выйдут Алисон Бекер, Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Эндрю Робертсон, Фабиньо, Джонатан Хэндерсон, Жоржиньо Вайналдум, Мохаммед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино.

В запасе остались Симон Миньоле, Деян Ловрен, Джеймс Милнер, Джо Гомес, Даниэль Старридж, Альберто Морено, Адам Лаллана, Алекс Окслейд-Чемберлен, Джердан Шакири, Риан Брюстер, Дивок Ориги и Куивин Келлехер.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде. Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов начнётся с минуты молчания в память о Рейесе.

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