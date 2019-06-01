Стал известен состав сборной России по прыжкам в воду на ЧМ в Южной Корее

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По итогам чемпионата России определён состав сборной России по прыжкам в воду на чемпионат мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Стал известен состав сборной России по прыжкам в воду на ЧМ в Южной Корее
  • Илья Захаров / © Li Yueran/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской федерации прыжков в воду, для участия в мировом первенстве отобрались Евгений Кузнецов, Никита Шлейхер, Ульяна Клюева и Елена Черных (трёхметровый трамплин), Александр Бондарь, Игорь Мялин, Юлия Тимошинина и Анна Чуйнышена (вышка), Илья Захаров — Кузнецов, Кристина Ильиных — Мария Полякова (трёхметровый трамплин, синхронные прыжки), Бондарь — Виктор Минибаев, Екатерина Беляева — Тимошинина (вышка, синхронные прыжки).

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт с 12 по 28 июля.

Ранее сообщалось, что многократная чемпионка Европы по прыжкам в воду Бажина завершила карьеру.

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