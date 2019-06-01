Многократная чемпионка Европы по прыжкам в воду Бажина завершила карьеру

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Российская прыгунья в воду Надежда Бажина официально завершила спортивную карьеру в возрасте 31 года.
Многократная чемпионка Европы по прыжкам в воду Бажина завершила карьеру
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного тренера сборной России Светлану Моисееву.

До этого Моисеева говорила, что Бажина пропустит соревновательный сезон.

Бажина является пятикратной чемпионкой Европы по водным видам спорта, она дважды побеждала на мировом первенстве именно по прыжкам в воду. Помимо прочего, в её активе серебро и бронза чемпионата мира по водным видам спорта 2017 года.

Ранее Шлейхер и Тимошинина завоевали бронзу в прыжках в воду на этапе Мировой серии.

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