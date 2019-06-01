«Тюмень» впервые выиграла ЧР по мини-футболу

«Тюмень» одержала победу над московским КПРФ в четвёртом матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу.

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу тюменской команды.

Счёт в серии до трёх побед стал 3:1 в пользу «Тюмени», которая таким образов впервые в своей истории стала победителем чемпионата России.

Бронзовым призёром стало самарское «Динамо», победившее в серии за третье место со счётом 3:1 «Новую генерацию» из Сыктывкара.

Самым титулованным клубом первенства страны по мини-футболу является московское «Динамо» — 11 побед. на втором месте — столичная «Дина» (10).

Ранее сообщалось, что Россия планирует принять юношеский ЧЕ по мини-футболу 2021 года.