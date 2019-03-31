Россия планирует принять юношеский ЧЕ по мини-футболу 2021 года

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Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев рассказал о намерении провести в стране чемпионат Европы среди игроков не старше 19 лет (U-19).
Россия планирует принять юношеский ЧЕ по мини-футболу 2021 года
  • РИА Новости

По словам Алиева, которые приводит ТАСС, он уже обсуждал данный вопрос с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым.

Он отметил, что рассматривает вариант включения в предварительную заявку на проведение турнира таких городов, как Екатеринбург, Тюмень и Нижний Новгород.

«Конечно, на нашу сборную в Москве придут, а вот на игры других команд будет сложно собрать полные трибуны. В регионах эта проблема решается очень быстро, потому что там не так много мероприятий, и, например, на матче Франция — Испания в тех же городах будет много зрителей», — пояснил глава АМФР.

Ближайший чемпионат Европы U-19 пройдёт с 8 по 14 сентября в латвийской Риге.

Ранее сообщалось, что УЕФА представил талисман Евро-2020.

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