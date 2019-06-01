Медведев рассказал, когда «Зенит» может провести товарищеский матч с «Барселоной»

Генеральный директор санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал информацию СМИ о переговорах с каталонской «Барселоной» о проведении товарищеского матча.

«Переговоров мы не ведём, хотя такая возможность ещё есть. Ситуацию осложняет фактор времени, потому что в августе у нас уже идёт чемпионат. Скорее всего, мы проведём этот матч в следующем календарном году», — приводит слова Медведева ТАСС.

Он отметил, что шансы провести товарищеский матч летом невелики.

«Основным условием было то, что обе команды сыграют основными составами», — добавил гендиректор «Зенита».

Ранее испанские СМИ сообщили, что «Зенит» сделал солидное предложение «Барселоне» о проведении товарищеского матча в России.