Павлюченко рассказал о Кейне и Роузе во время его выступлений за «Тоттенхэм»

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Бывший нападающий сборной России по футболу и английского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал о том, какими раньше были нападающий Гарри Кейн и защитник Дэнни Роуз.
Павлюченко рассказал о Кейне и Роузе во время его выступлений за «Тоттенхэм»
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«Гарри несколько раз поднимали из молодёжки на тренировки с нами, но он был совсем юн. Ни разу и не поговорили даже: поработали — и по домам. Честно, смотрел на Кейна и не понимал, как он собирается играть в футбол на высоком уровне», — цитирует экс-игрока Sport24.

По его словам, на тренировках нынешний лидер команды не мог нормально остановить мяч и отдать пас. Он отметил, что у Кейна был поставленный удар, но отсутствовала скорость.

«Никогда бы и не подумал, что Кейн станет суперзвездой, получит капитанскую повязку в сборной Англии и забьёт столько мячей. По Роузу же сразу было видно: растёт футболист топ-уровня», — сказал Павлюченко.

1 июня «Тоттенхэм» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем». 

Ранее Льорис заявил, что «Тоттенхэм» готов психологически и физически показать свой лучший уровень в финале ЛЧ.

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