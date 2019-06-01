Российские синхронистки выиграли техническую программу на этапе Мировой серии

Сборная России по синхронному плаванию победила в технической программе на этапе Мировой серии в Барселоне.

Сборная России одержала победу с результатом в 95,3284 балла. Второе место у испанских спортсменок (89,2455 балла), третьими стали представительницы Мексики (85,8775). В составе сборной России выступали Анастасия Архиповская, Влада Чигирева, Майя Дорошко, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Михаэла Каланча и Варвара Субботина. Ранее сообщалось, как российские спортсмены проходят отбор на Олимпиаду в Токио.