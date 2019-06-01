Россия претендует на проведение этапа КМ по лыжным гонкам в сезоне-2021/22

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о планах принять один из этапов Кубка мира-2021/22.

«Стоим вместе с Канадой и США на проведение этапа Кубка мира — 2021/22. Обсудили с директором КМ, он озвучил это на комитете. Пока подали заявку, сейчас нужно расписать, какие конкретно гонки, в каких городах. У нас это Тюмень и Ханты-Мансийск, готовы провести даже длинный финал Кубка мира из пяти — семи гонок в двух городах», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Также глава ФЛГР заявила, что скептически относится к изменению формата финальной гонки многодневки «Тур де Ски».

Ранее сообщалось, что президиум ФЛГР не обсуждал запрет для лыжников на пользование соцсетями.