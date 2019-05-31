Дзюба рассказал о мечте сыграть вратарём в серии пенальти

Нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба хочет попробовать себя в роли вратаря в серии послематчевых пенальти.

«Обожаю пенальти. И мечтаю, что когда-нибудь на 119-й минуте удалят нашего вратаря. Надеюсь, что что-то такое случится и я встану в ворота в этот момент. Зимой мы играли товарищеский турнир в Катаре. И там если играешь вничью, то нужно бить пенальти. Я уже договорился со всем тренерским штабом, что должен стоять в воротах я. Осталось дотянуть до ничьей, но не получилось даже этого сделать», — сказал Дзюба в эфире передачи «Вечерний Ургант».

Также футболист добавил, что эмоции от победы в чемпионате России были ярче, чем после победы над сборной Испании на чемпионате мира — 2018.

Ранее сообщалось, как сборная России готовится к матчам отбора Евро-2020.