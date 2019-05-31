Боец UFC Сен-Пьер назвал причину ухода из спорта
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«Моим самым большим страхом были не удары. Чаще всего пропущенные удары являются результатом твоих тренировок. В моём случае самые большие опасения вызывали стрессы, которые я переживал из-за поединков. Мы знаем, что стрессы могут стать причиной развития рака», — приводит слова канадца портал BJРenn.
В последний раз Сен-Пьер проводил поединок на профессиональном уровне 4 ноября 2017 года. Тогда он досрочно победил Майкла Биспинга и завоевал пояс Абсолютного бойцовского чемпионата в среднем весе.
Ранее сообщалось, что Царукян выступит на турнире UFC 240.