ВХЛ объявила о разделении лиги на конференции и дивизионы

Высшая хоккейная лига (ВХЛ) объявила об изменениях в структуре чемпионата, которые вступят в силу с сезона-2018/19.

Как сообщает пресс-служба лиги, все конференции и дивизионы будут сформированы с учётом логистики в целях оптимизации расходов клубов.

Отмечается, что новая структура лиги и календарь чемпионата нового сезона будут обнародованы в июле.

В ВХЛ участвуют 27 команд. По прежним правилам в плей-офф выходили коллективы, занявшие первые 16 мест в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что вратарь «Локомотива» Коновалов признан лучшим новичком КХЛ в сезоне-2018/19.