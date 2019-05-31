ВХЛ объявила о разделении лиги на конференции и дивизионы
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба лиги, все конференции и дивизионы будут сформированы с учётом логистики в целях оптимизации расходов клубов.
Отмечается, что новая структура лиги и календарь чемпионата нового сезона будут обнародованы в июле.
В ВХЛ участвуют 27 команд. По прежним правилам в плей-офф выходили коллективы, занявшие первые 16 мест в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата.
Ранее сообщалось, что вратарь «Локомотива» Коновалов признан лучшим новичком КХЛ в сезоне-2018/19.